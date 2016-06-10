В сирійську Дарайю вперше з 2012 року доставили продовольство

10:23, 10 червня 2016
Світ
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Перша з 2012 року партія продовольства доставлена до обложеного урядовими силами сирійське міста Дарайя в передмісті Дамаска.

REUTERS

Сьогодні в місто прибули вантажівки з їжею і медикаментами, передає Бі-бі-сі. За данними ЗМІ, більшість городян не чекали прибуття автоколони з продуктами, оскільки "перестали вірити обіцянкам". Крім того, городяни побоюються виходити зі своїх будинків і збиратися в групи.

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За словами представника Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Сирії, доставленого продовольства повинно вистачити жителям Дарайи на місяць.

Напередодні спецпосланець ООН по Сирії Стеффан де Містура повідомив, що сирійський уряд дав дозвіл на доставку допомоги в 19 обложених районів країни, в яких проживає близько 600 тис. осіб.

1 червня в Дарайю прибув гуманітарний конвой, який доставив в місто вакцини, ліки і дитяче харчування.

У травні гуманітарний конвой не зміг доїхати до міста Дарайя, незважаючи на те, що його рух за визначеним маршрутом було узгоджено зі сторонами конфлікту.

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