У Кремлі не коментують слова посла РФ у Білорусі про розгортання військової бази в Брянській області проти України

Про це журналістам у Москві сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

"Я не відкидаю, що щось вирвано з контексту. Я не бачив повного тексту цієї заяви, тому не хотів би коментувати. Потім, ця заява посла – це більше стосується сфери відання МЗС", - сказав Пєсков.

При цьому він порекомендував звернутися за додатковим коментарем до МЗС Росії.

Читайте такожУ Путіна "не знають" про посилення угруповання російських військ на кордоні з Білоруссю

Як повідомляв УНІАН, 9 червня посол РФ у Білорусі Олександр Суріков заявляє, що російська військова база в Клинцях Брянської області потрібна, бо «радикалізм в Україні починає підніматися». «Я так розумію, що у нас, нібито, не виходить з Мінськими домовленостями, і там радикалізм в Україні знову починає підніматися. Там за рамками "Правого сектора" нові формуються сили, "надправі", більш радикальні...», - переконаний Суріков.

На його думку, в Україні «знову починає брати гору точка війни». «Ми, начебто, не дуже хотіли б, щоб вона брала гору, візьме гору. То ми зможемо її на кордонах з Росією зупинити. Ось тільки й усього. Превентивні речі», - пояснив Суріков.

Він додав, що російська сторона побоюється, щоб конфлікт з Україною не пішов далі. «Хоч вона, може, й слабша за Росію, я її військовий потенціал не вимірюю, але превентивні заходи», - сказав Суріков.

2 червня Пєсков назвав постановку питання про посилення угруповання російських збройних сил на кордоні з Білоруссю «абсурдною», йому про це нічого невідомо.

«Мені про це нічого невідомо, але, знаєте, говорити про посилення якогось угруповання на кордоні з Білоруссю - це було б, напевно, сильним перебільшенням. Напевно мої колеги в Міністерстві оборони зможуть пояснити вам пересування тих чи інших підрозділів. Але сама постановка питання - посилення на кордоні з Білорусією - мені здається абсурдною», - сказав Пєсков.