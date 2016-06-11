Армія Асада завдала удару по сирійській Дарайє після прибуття гуманітарного конвою ООН (відео)
Урядові війська Сирії почали обстрілювати і бомбардувати місто після прибуття конвою ООН, заважаючи розподілу гуманітарної допомоги.
США та Франція звинуватили уряд Сирії у бомбардуваннях міста Дарайя, що перебуває в облозі, незабаром після доставки в нього продовольства для голодуючих жителів, повідомляє Радіо Свобода.
"Гуманітарний конвой прибув в Дарайю 9 червня ввечері - вперше за кілька років. За свідченнями жителів і спостерігачів, сирійські урядові війська почали обстрілювати і бомбардувати місто вже вранці 10 червня, заважаючи розподілу гуманітарної допомоги", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що колона автомобілів з продовольством попрямувала в Дарайю за угодою між ООН та урядом Асада, яке дозволило доставку продовольство до 15 з 19-ти обложених районів на території країни.
Представник Держдепартаменту США Марк Тонер заявив, що подібні удари неприйнятні за жодних обставин, але в даному випадку, ці удари завадили доставці допомоги, якої гостро потребували люди.
Глава МЗС Фрації Жан-Марк Ейро звинуватив Дамаск у двоєдушності, підкресливши, що режим Асада, дозволивши, нарешті, під потужним міжнародним тиском, доставити допомогу нужденним, поновив бомбардування.