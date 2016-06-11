Армія Асада завдала удару по сирійській Дарайє після прибуття гуманітарного конвою ООН (відео)

США та Франція звинуватили уряд Сирії у бомбардуваннях міста Дарайя, що перебуває в облозі, незабаром після доставки в нього продовольства для голодуючих жителів, повідомляє Радіо Свобода.

"Гуманітарний конвой прибув в Дарайю 9 червня ввечері - вперше за кілька років. За свідченнями жителів і спостерігачів, сирійські урядові війська почали обстрілювати і бомбардувати місто вже вранці 10 червня, заважаючи розподілу гуманітарної допомоги", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що колона автомобілів з продовольством попрямувала в Дарайю за угодою між ООН та урядом Асада, яке дозволило доставку продовольство до 15 з 19-ти обложених районів на території країни.

Представник Держдепартаменту США Марк Тонер заявив, що подібні удари неприйнятні за жодних обставин, але в даному випадку, ці удари завадили доставці допомоги, якої гостро потребували люди.

Глава МЗС Фрації Жан-Марк Ейро звинуватив Дамаск у двоєдушності, підкресливши, що режим Асада, дозволивши, нарешті, під потужним міжнародним тиском, доставити допомогу нужденним, поновив бомбардування.