Пентагон повідомив про авіаудар армії США по союзниках в Сирії - ЗМІ

ВПС США завдали авіаудар по союзному угрупованню в Сирії, яке бореться з терористами "Ісламської держави".

Про це повідомляє Slon.ru з посиланням на представника американського військового відомства.

"Інциденти сталися 27 і 28 травня поблизу населеного пункту Аль-Маара, розташованого на півночі Сирії, під удари потрапила опозиційна бригада Mutasim Brigade, яка воює проти "Ісламської держави", - йдеться в повідомленні.

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"Спочатку повідомлялося про те, що могли загинути чотири борця з ІД", - розповів виданню представник Центрального командування ЗС США полковник Патрік Райдер.

За словами представника ЦК ЗС США, Пентагон вже почав розслідування з приводу того, що сталося.

"Ми продовжимо нашу підтримку сил, які борються з ІД та застосуємо на практиці всі отримані в результаті розслідування уроки для підвищення ефективності операцій в майбутньому", - зазначив Райдер.

Це перший випадок визнання армією США збройного удару по дружнім силам. Представники бригади також повідомляли ЗМІ про десять загиблих. Пентагон підтвердив факт ударів по населених пунктах північних районів країни, але заявив, що вони потрапили по двом окремим бойовим підрозділам ИГИЛ, знищили дві одиниці бойової транспорту і один автомобіль бойовиків.