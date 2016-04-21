США вперше застосували проти ІДІЛ стратегічні бомбардувальники B-52

Про це повідомляє РБК з оссылкой на видання Military.com.

За словами представника командування США на Близькому Сході Стівена Уоррена, літак наніс удар у понеділок, 18 квітня. Його метою став склад зі зброєю бойовиків в районі міста Кайара на південь від Мосула.

За словами Уоррена, авіаудари по цілях у районі іракського Мосула продовжилися у вівторок і в середу, 20 квітня.

Про рішення направити стратегічні бомбардувальники B-52 для боротьби з «Ісламським державою» представники Міноборони США заявили на початку березня. В-52 повинні замінити бомбардувальники B-1, які в січні цього року повернулися на базу США з Сирії та Іраку.

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Стратегічні бомбардувальники В-52, які стоять на озброєнні армії США вже понад 50 років, останній раз брали участь у бойових діях на Близькому Сході в 1991 році, коли вони були задіяні в операції «Буря в пустелі».