Директор ЦРУ розповів про непричетність Саудівської Аравії до терактів 9/11

У ній може міститися непідтверджена інформація про причетність до атак Саудівської Аравії, передає РБК з посиланням на телеканал Al Arabiya.

"Я думаю, ці 28 сторінок будуть опубліковані, і я підтримую це. Тому що тоді всі переконаються в тому, що Саудівська Аравія не мала до цього (до терактів 11 вересня - Ред.) ніякого відношення", — сказав він.

Бреннан наголосив, що в результаті комісія з розслідування теракту дійшла висновку, що не існує ніяких доказів, що вказують на те, що уряд Саудівської Аравії, як інститут, або високопоставлені саудівські чиновники могли особисто підтримувати теракти 11 вересня.

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Бреннан також зазначив, що за останні 15 років Саудівська Аравія стала одним їз кращих партнерів США в галузі боротьби з тероризмом.

На початку травня Бреннан говорив, що не бачить необхідності в публікації секретної частини доповіді, оскільки непідтверджена інформація про Саудівську Аравію, яка міститься у ній, може бути неправильно інтерпретована. За його словами, розслідування конгресу було лише "попереднім звітом" і згодом порушені в ній питання були повністю досліджені і вивчені" комісією з розслідування теракту 9/11.

Звіт конгресу про розслідування терактів був опублікований у 2002 році, при цьому одна його частина (28 сторінок) залишилася закритою для публіки рішенням президента Джорджа Буша-молодшого. Однак в ЗМІ просочувалася інформація про те, що в ній йшлося про можливу причетність до атак деяких фізичних і юридичних осіб Саудівської Аравії.

Нагадаємо, серія з чотирьох терактів сталася в США 11 вересня 2001 року. Тоді 19 терористів захопили чотири пасажирські лайнери і направили їх в будівлі Всесвітнього торгового центру і Пентагону. В результаті атак загинули 2977 осіб.