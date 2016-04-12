У США можуть розсекретити документи про зв'язок "терористів 11 вересня" з Саудівською Аравією

У Білому Домі вирішують, чи варто розсекречувати 28 сторінок секретного документа, який стосується терактів 11 вересня, та міг би розкрити роль мережі Саудівської Аравії, що надала підтримку терористам-пілотам в США. Про це повідомляє The Independent.

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Відзначається, що в ході розслідування були зафіксовані свідчення сотень очевидців трагедії 11 вересня і складено звіт на 800 сторінок, останній розділ якого було вилучено з відкритого доступу з міркувань безпеки. Дане розпорядження діяло протягом 13 років.

Сенатор Нью-Йорка Кірстен Джилбренд, який читав звіт, і сенатор Боб Грем вважають, що сім'ї жертв трагедії 11 вересня мають право знати правду перед тим, як президент США Барак Обама здійснить візит на Близький Схід 21 квітня.

Сенатор Грем повідомив у програмі "60 Хвилин" телеканалу CBS News, що у звіті окреслена мережа людей, які надавали підтримку терористам, що захопили літаки, коли ті перебували на західному узбережжі США і допомогли їм потрапити до льотної школу.

На питання "чи були в цій мережі члени уряду, багаті люди і благодійні організації?", сенатор відповів: "всі вище перераховані".

Він зазначив, що до документа мають доступ члени Конгресу, якщо вони без супроводу і не будуть копіювати його.

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Повідомляється, що в січні 2000 року перший з терористів, що здійснили захоплення літаків, прибув до Лос-Анджелеса після участі в нараді Аль-Каїди в Малайзії.

Наголошується, що 15 з 19 терористів були громадянами Саудівської Аравії.

Зазначається, що хоч вони і прибули на Західне узбережжя вперше і майже не володіли англійською мовою, їм вдалося оселитися в Сан-Дієго і закінчити льотні курси за допомогою саудівського агента Омар Аль-Баюмі.

Також повідомляється, що Аль-Баюмі підтримував зв'язок з імамом мечеті в Сан-Дієго Анваром аль-Авлакі, колишнього нібито головного рекрутера Аль-Каїди та ідейного лідера.

"Занадто багато збігів, а диму без вогню не буває. Хіба цього недостатньо, щоб відчути недомовки і почати копати глибше, щоб розсекретити ці 28 сторінок? Абсолютно", - повідомив CBS колишній конгресмен від республіканців Тім Рюмер.

Інший колишній конгресмен-республіканець від Флориди Портер Госс при цьому зазначив: "Мова йде про адміністрації та її відносини із саудитами".

Разом з тим підкреслюється, що звіт, перша частина якого побачила світ у 2003 році, містив фразу "... ми не знайшли жодних доказів того, що уряд Саудівської Аравії, його органи або старші посадові особи якимось чином фінансували організацію".

Крім того, сама Саудівська Аравія закликає до розсекречення останніх 28 сторінок даного документа.

Нагадаємо, 11 вересня 2001 року, коли терористи-смертники на двох захоплених літаках атакували вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і будівлю Пентагону у Вашингтоні, третій літак, екіпаж та пасажири якого намагалися нейтралізувати терористів, впав у Пенсільванії.

Трагедія забрала життя майже 3 тисяч людей і стала поворотним моментом у внутрішній і зовнішній політиці США.