Обама назвав стрілянину в Орландо актом терору й ненависті

Про це він заявив в ході свого виступу в Білому домі, передає РБК з посиланням на Reuters.

«Сьогодні ми як американці глибоко засмучені жорстоким масовим вбивством десятків невинних людей», — сказав Обама, — «Незважаючи на те, що розслідування тільки почалося, у нас є достатньо підстав назвати подію актом терору і ненависті».

«Жахливу бійню» Обама назвав «найкривавішою стріляниною в американській історії».

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«Особливо несамовитим цей день є для наших друзів — наших співвітчизників — лесбіянок, геїв, бісексуалів і транссексуалів. Метою нападу нападника став нічний клуб, де люди зібралися разом, щоб провести час з друзями, танцювати, співати й жити», — зазначив американський президент.

«Напад на будь-якого американця, незалежно від його раси, етнічного походження, релігії, сексуальної орієнтації, — це напад на всіх нас», — підкреслив Обама.

Як повідомляв УНІАН, в американському місті Орландо (штат Флорида) чоловік влаштував стрілянину і захопив заручників в нічному гей-клубі.

За останніми даними, жертвами стали 50 людей, ще 53 отримали поранення.