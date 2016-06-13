Процедура виходу Великої Британії із складу ЄС займе більше 7 років - Туск

Про це заявив голова Європейської ради Дональд Туск в інтерв'ю німецькому виданню Bild, передає РБК-Україна.

"Кожна з 27 країн-учасниць ЄС, а також Європейський парламент повинні будуть узгодити спільне рішення. Це займе щонайменше п'ять років, і, я боюся, немає жодних гарантій, що цей процес буде успішним", - пояснив Туск.

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За його словами, в ході переговорів, зокрема, мають бути вирішені питання про прикордонний режим та про тарифи на британські товари в країнах Євросоюзу.

Раніше британський прем'єр-міністр Девід Кемерон також неодноразово підкреслював, що Великій Британії загрожує "десятиліття невизначеності" під час встановлення нових відносин з ЄС, якщо виборці на референдумі вирішать проголосувати за вихід Британії з Євросоюзу, пише The Guardian.

Згідно з останнім соціологічним опитуванням YouGov, за вихід Британії з ЄС виступають 43% британців, проти цього кроку - 42%.

Як повідомляв УНІАН, референдум у Великій Британії з питання членства в ЄС має відбутися 23 червня.