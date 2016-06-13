У ФБР раніше двічі звертали увагу на стрілка з Орландо, але визнали його безпечним

"ФБР вперше звернуло увагу на Матина в 2013 році, коли він допустив різкі коментарі в розмові зі своїми колегами по роботі, заявивши про нібито наявні у нього зв'язках з терористами", - заявив на брифінгу агент ФБР Рональд Хоппер, передає Російська служба Бі-бі-сі.

За його словами, тоді ФБР перевірило показання свідків, записи підозрюваного, а також взяла чоловіка під спостереження і двічі допитало його. Підтвердити його зв'язки з екстремістами не вдалося, і розслідування було закрито.

Читайте такожЕкс-дружина стрілка з Орландо назвала його неврівноваженим

Хоппер додав, що другий раз Матина перевіряли на предмет можливих зв'язків з народженим у США смертником Салах Абу. Тоді з ним також поговорили агенти ФБР, але вони зробили висновок, що ніякої загрози не представляє.

Пильну увагу з боку ФБР не завадило Матину мати дозвіл на зброю.

В результаті стрілянини В нічному гей-клубі Pulse в Орландо загинули 50 осіб, ще 53 отримали поранення. Нападник - 29-річний етнічний афганець і громадянин США Омар Матін - був убитий спецназом під час штурму.

У ФБР повідомили, що перед скоєнням теракту Матін зателефонував у поліцію і заявив, що є прихильником радикальної організації "Ісламська держава", в якій, у свою чергу, взяли на себе відповідальність за теракт.