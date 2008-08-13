Росія каже, що продовжить миротворчу місію в Абхазії і Південній Осетії

Росія продовжить виконання миротворчої місії в Абхазії і Південній Осетії.

Про це говориться в заяві МЗС РФ, розміщеній на сайті міністерства.

«Керуючись своїми міжнародними зобов`язаннями і відчуттям відповідальності за підтримку миру і стабільності в регіоні, Російська Федерація продовжить виконання миротворчої місії в Абхазії і Південної Осетії», говориться в заяві.

У МЗС Росії вважають, що у разі реалізації «абсурдної вимоги» Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ про припинення миротворчої операції в Абхазії «регіон ризикує ще глибше зануритися в пучину кризи, породженої нездоровими амбіціями нинішнього грузинського керівництва».

У МЗС РФ переконані, що такий сценарій категорично неприйнятний для народів, які населяють регіон. На думку російських дипломатів, він чреватий новим кровопролиттям, новими тисячами біженців, розширенням гуманітарної катастрофи. «Як представляється, подібний розвиток подій йшов би врозріз і із зусиллями тих членів міжнародного співтовариства, які сьогодні заявляють про свою зацікавленість у швидкому врегулюванні кризи», говориться в заяві.

Російське МЗС також зазначає, що з формальної точки зору рішення Ради глав держав СНД від 19 вересня 2003 р. про перебування Колективних сил із підтримки миру в зоні конфлікту в Абхазії має на увазі можливість автоматичного припинення цієї миротворчої операції у разі звернення однієї із сторін конфлікту з відповідним проханням.

Разом з тим, російські дипломати вважають помилковим розглядати дану заяву М.СААКАШВІЛІ у відриві від драматичної ситуації, що склалася в регіоні в результаті грузинської агресії проти Південної Осетії, і гуманітарної катастрофи, що сталася внаслідок цього.

«У цих умовах вимога про припинення миротворчої операції в Абхазії, що проводиться в повній відповідності з нормами міжнародного права, виглядає не інакше, як спроба створити підгрунтя для нової збройної авантюри, цього разу проти Абхазії», говориться в заяві.

При цьому Російська Федерація виходить з того, що використання Колективних сил з підтримки миру (КСПМ) СНД здійснюється за згодою не тільки грузинської, але і абхазької сторони. Це оформлено Московською угодою про припинення вогню і роз`єднання сил від 14 травня 1994 р. (питання припинення миротворчої операції в ньому не регламентуються). Рішення Ради глав держав СНД про використання КСПМ від 22 серпня 1994 р. містить пряме посилання на прохання абхазької сторони від 15 травня 1994 р. і на вищезазначену Московську угоду. З урахуванням цього в МЗС РФ вважають за неможливе вирішувати долю миротворчої операції без урахування думки абхазької сторони.

Крім того, говориться в заяві МЗС РФ, розміщення КСПМ СНД у зоні грузино-абхазького конфлікту має підтримку Ради Безпеки ООН, неодноразово висловлену в його резолюціях, зокрема резолюції 1808 від 15 квітня 2008 року. «Положення про КСПМ СНД є невід`ємною частиною Московської угоди 1994 року, тобто у разі ліквідації КСПМ рушиться вся міжнародно-правова архітектура грузино-абхазького врегулювання», зазначається в заяві.

У МЗС РФ нагадують, що є домовленість від 6 січня 1995 р. у вигляді обміну листами між СНД і ООН про відповідні ролі і обов`язки КСПМ і Місії ООН зі спостереження в Грузії (МООНСГ). Фактично, відзначають російські дипломати, МООНСГ не може виконувати свій мандат без підтримки КСПМ, на які покладений обов`язок забезпечення безпеки персоналу МООНСГ. Резолюціями РБ ООН передбачено перегляд мандата МООНСГ у разі зміни мандата КСПМ.

У заяві МЗС РФ говориться, що за повідомленнями, що надходять з Тбілісі, сьогодні М.СААКАШВІЛІ заявив про рішення «денонсувати угоду про присутність російської миротворчої місії в Абхазії і оголосити російські війська в Абхазькому регіоні окупаційними військами».