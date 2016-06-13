Кілька будівель університету у Торонто закрили через повідомлення про озброєного чоловіка
Кілька будівель Університету Торонто закрили через повідомлення про те, що на його території бачили озброєну людину. До закладу прибули тактичні загони поліції.
Про це повідомляє Русская служба BBC.
Як повідомляють поліцейські, людини з гвинтівкою помітили в споруджуваному будинку на території університетського містечка. На одному з відео, розміщених в Twitter студенткою університету, видно, як в його будинок заходять поліцейські з автоматичною зброєю.
Зараз закриті вісім будівель на території кампуса. Людям, які вже знаходяться всередині будівель, рекомендується залишатися на місцях.
Адміністрація університету на сторінці в Facebook повідомляє, що поліція обшукує його територію.
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Близько двох тижнів тому сталася стрілянина в Каліфорнійському університеті в США. Стрілець вбив професора, який викладав в одній з його груп, а після цього застрелився сам.
У Канаді випадки стрілянини в навчальних закладах куди більш рідкісні. Востаннє подібний випадок стався наприкінці січня. Внаслідок стрілянини в середній школі в канадській провінції загинули чотири людини.