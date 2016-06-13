Кілька будівель університету у Торонто закрили через повідомлення про озброєного чоловіка

Про це повідомляє Русская служба BBC.

Як повідомляють поліцейські, людини з гвинтівкою помітили в споруджуваному будинку на території університетського містечка. На одному з відео, розміщених в Twitter студенткою університету, видно, як в його будинок заходять поліцейські з автоматичною зброєю.

Зараз закриті вісім будівель на території кампуса. Людям, які вже знаходяться всередині будівель, рекомендується залишатися на місцях.

Адміністрація університету на сторінці в Facebook повідомляє, що поліція обшукує його територію.

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Близько двох тижнів тому сталася стрілянина в Каліфорнійському університеті в США. Стрілець вбив професора, який викладав в одній з його груп, а після цього застрелився сам.

У Канаді випадки стрілянини в навчальних закладах куди більш рідкісні. Востаннє подібний випадок стався наприкінці січня. Внаслідок стрілянини в середній школі в канадській провінції загинули чотири людини.