В передмістя сирійського Хомса вперше за рік доставлено гуманітарну допомогу ООН - ЗМІ

Про це у вівторок повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал "Аль-Арабія".

За його інформацією, "в населені пункти Ед-Дар ель Кабіра і Ель-Ганта, що розташовані на півночі Хомса, доставлено гуманітарну допомогу ООН при взаємодії з представниками Червоного Півмісяця".

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Як повідомляв УНІАН, 9 червня стало відомо, що ООН узгодила з сирійською владою питання доставки в цьому місяці гуманітарної допомоги в усі 19 районів країни, що знаходяться в облозі.