В передмістя сирійського Хомса вперше за рік доставлено гуманітарну допомогу ООН - ЗМІ
11:27, 14 червня 2016Світ
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Гуманітарна допомога по лінії Організації Об'єднаних Націй (ООН) вперше за останні 12 місяців доставлена у північні передмістя сирійського міста Хомс.
REUTERS
Про це у вівторок повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал "Аль-Арабія".
За його інформацією, "в населені пункти Ед-Дар ель Кабіра і Ель-Ганта, що розташовані на півночі Хомса, доставлено гуманітарну допомогу ООН при взаємодії з представниками Червоного Півмісяця".
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Як повідомляв УНІАН, 9 червня стало відомо, що ООН узгодила з сирійською владою питання доставки в цьому місяці гуманітарної допомоги в усі 19 районів країни, що знаходяться в облозі.
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