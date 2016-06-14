Влада Франції визнала терактом убивство поліцейського і його дружини

11:37, 14 червня 2016
Світ
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Французький уряд визнав терактом убивство поліцейського та його дружини у передмісті Парижа - Івеліні.

REUTERS

Прес-секретар уряду Стефан Ле Фоль підтвердив, що вбивство визнане "терористичним актом", повідомляє Європейська правда з посиланням на Le Figaro.

Міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казньов, який назвав вбивство поліцейського "мерзенним терактом", також наголосив на тому, що з початку року у Франції за причетність до тероризму затримані понад 100 осіб.

Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що повністю підтримує дії правоохоронних органів. Він також наголосив, що терористична загроза у країні залишається високою.

Відомо, що вбивця, 25-річний Ларуссі Аббала був засуджений у 2013 році за участь у терористичній діяльності в Афганістан та Пакистані.

Крім того, він фігурував у міжнародному розслідуванні щодо терористичної діяльності через його близькість до чоловіка, який живе в Сирії.

Нагадаємо, трагедія сталася на заході Парижа, у Івеліні, у понеділок 13 червня близько 20:30 за місцевим часом.

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Офіцер поліції повертався з роботи, вдягнений у цивільне, коли на нього напав чоловік з ножем. Потім злочинець взяв у заручники родину поліцейського в їх власному будинку і вбив дружину офіцера. Трирічного сина поліція знайшла живим в будинку після штурму.

Приналежність до "Ісламської держави" тоді підтверджувалася словами самого зловмисника, який під час переговорів із поліцією заявив, що він є бійцем ІДІЛ.

Пізніше відповідальність за вбивство двох людей взяла на себе ІДІЛ. Відповідну інформацію розповсюдила агенція Amaq, яка вважається близькою до терористичної організації.

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