Влада Франції визнала терактом убивство поліцейського і його дружини
Французький уряд визнав терактом убивство поліцейського та його дружини у передмісті Парижа - Івеліні.
Прес-секретар уряду Стефан Ле Фоль підтвердив, що вбивство визнане "терористичним актом", повідомляє Європейська правда з посиланням на Le Figaro.
Міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казньов, який назвав вбивство поліцейського "мерзенним терактом", також наголосив на тому, що з початку року у Франції за причетність до тероризму затримані понад 100 осіб.
Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що повністю підтримує дії правоохоронних органів. Він також наголосив, що терористична загроза у країні залишається високою.
J'ai une pensée pour ce couple de policiers, lâchement assassinés par un terroriste hier. Les forces de sécurité ont tout mon soutien.— François Hollande (@fhollande) 14 июня 2016 г.
Відомо, що вбивця, 25-річний Ларуссі Аббала був засуджений у 2013 році за участь у терористичній діяльності в Афганістан та Пакистані.
Крім того, він фігурував у міжнародному розслідуванні щодо терористичної діяльності через його близькість до чоловіка, який живе в Сирії.
Нагадаємо, трагедія сталася на заході Парижа, у Івеліні, у понеділок 13 червня близько 20:30 за місцевим часом.
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Офіцер поліції повертався з роботи, вдягнений у цивільне, коли на нього напав чоловік з ножем. Потім злочинець взяв у заручники родину поліцейського в їх власному будинку і вбив дружину офіцера. Трирічного сина поліція знайшла живим в будинку після штурму.
Приналежність до "Ісламської держави" тоді підтверджувалася словами самого зловмисника, який під час переговорів із поліцією заявив, що він є бійцем ІДІЛ.
Пізніше відповідальність за вбивство двох людей взяла на себе ІДІЛ. Відповідну інформацію розповсюдила агенція Amaq, яка вважається близькою до терористичної організації.