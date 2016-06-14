У Китаї засуджений за корупцію банкір помер у в'язниці

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на китайські державні ЗМІ.

62-річний Тао Лімін раніше обіймав посаду голови Поштового ощадного банку Китаю - п'ятого за розміром банку в країні.

Він був заарештований у 2012 році за звинуваченням у вимаганні хабарів на суму 1,5 млн доларів у місцевої будівельної компанії, а також у перевищенні повноважень шляхом гарантування високоризикових кредитів.

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Вирок Тао так і не був оприлюднений. Його адвокат повідомив китайським ЗМІ, що його клієнт незадовго до смерті оскаржував довічний термін.

За даними шанхайського видання Thepaper.cn, банкір помер від серцевого нападу, його родина вже зажадала провести розтин, щоб підтвердити причину смерті.

З 2012 року, коли до влади в країні прийшов голова Сі Цзіньпін, у Китаї проводиться потужна антикорупційна кампанія.

Тільки за минулий рік майже 300 тисяч чиновників були притягнуті до відповідальності за звинуваченнями в корупції.

Майже кожен день державні ЗМІ повідомляють про відкриття нових справ проти держслужбовців, яких звинувачують в отриманні хабарів, перевищенні посадових повноважень та інших порушеннях.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Китаї встановили розмір хабара, що карається стратою.