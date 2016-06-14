У Польщі спецслужби провели обшуки у активістів, що виступали з антиукраїнськими гаслами

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Gazeta Wyborcza.

Обшуки у Славоміра Марчевського та Марка Марецького з Кракова проводилися минулими вихідними. Обидва активіста раніше були членами Союзу реальної політики, потім – Конгресу нової політики, в яких разом з нинішнім прокремлівським євродепутатом Янушем Корвін-Мікке підтримували політику Володимира Путіна і виступали з антиукраїнськими гаслами.

За словами Марчевського, під час обшуків у нього вилучили 53 предмети, в тому числі ноутбук, носії даних і стільникові телефони.

Ні прокуратура Польщі, ні Агентство внутрішньої безпеки не подають ніяких деталей операції. У той же час, за даними видання, дії спецслужб пов'язані з операцією проти проросійської і антиукраїнської партії "Зміна", яка проводилася кілька тижнів тому.

Лідер "Зміни" Матеуш Піскорський зараз арештований за звинуваченням у шпигунстві.

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У 2014 році праві активісти, у яких у вихідні проводилися обшуки, разом зі "Зміною" їздили в Україну, де оскверняли пам'ятники УПА і Степану Бандері. При цьому робили це так, щоб вина впала на польську меншість в Україні. За даними спецслужб Польщі, ця акція фінансувалася з Росії.

Крім того, активісти з Кракова, в яких проводилися акції, планували взяти участь в антинатівських акціях під час майбутнього саміту альянсу.