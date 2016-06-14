Свідок про поведінку стрілка з Орландо під час теракту: єдиний звук, який він видавав, був сміх
16:16, 14 червня 2016Світ
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Омар Матін, який напав на гей-клуб в Орландо, сміявся, коли стріляв у людей.
REUTERS
Про це розповів телеканалу CNN Норман Касіано - один з тих, що вижили, повідомляє РИА Новости.
Касіано розповів, що він і ще десятки відвідувачів клубу сховалися від стрілка в туалетній кабінці.
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"Він не говорив. Єдиний звук, який він видавав, був сміх", — сказав Касіано, зазначивши, що так звучить "чисте зло".
Як повідомляв УНІАН, кількість жертв теракту склала 49 осіб. Нападник був також убитий.
Інцидент став найбільшим за кількістю жертв у подібних злочинах в історії США.
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