Свідок про поведінку стрілка з Орландо під час теракту: єдиний звук, який він видавав, був сміх

Про це розповів телеканалу CNN Норман Касіано - один з тих, що вижили, повідомляє РИА Новости.

Касіано розповів, що він і ще десятки відвідувачів клубу сховалися від стрілка в туалетній кабінці.

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"Він не говорив. Єдиний звук, який він видавав, був сміх", — сказав Касіано, зазначивши, що так звучить "чисте зло".

Як повідомляв УНІАН, кількість жертв теракту склала 49 осіб. Нападник був також убитий.

Інцидент став найбільшим за кількістю жертв у подібних злочинах в історії США.