Стрілянина у гіпермаркеті Walmart в Техасі: поліція ліквідувала нападника
Поліцейські застрелили чоловіка, який відкрив стрілянину у гіпермаркеті Walmart в місті Амарілло (Техас).
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив департамент поліції міста.
"Підозрюваний у стрілянині в Walmart ліквідований. Судячи з усього, він помер. Заручники у безпеці", - йдеться у повідомленні.
Suspect has been shot by APD SWAT and is apparently dead. Hostages inside are safe https://t.co/gY8nVkbTml— Amarillo Police Dept (@AmarilloPD) June 14, 2016
Раніше РБК з посиланням на видання Breaking 911 повідомляв, що озброєний чоловік захопив заручників.
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У заручниках опинилася принаймні одна людина. Очевидці події розповіли, що нападник працював у гіпермаркеті і взяв у заручники свого колегу.
Про стрілянину у гіпермаркеті у місті Амарілло стало відомо раніше ввечері. З магазину евакуювали відвідувачів, поліцейські просили громадян не наближатися до будівлі. Дороги, які вели в Walmart, були перекриті.