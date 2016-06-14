Стрілянина у гіпермаркеті Walmart в Техасі: поліція ліквідувала нападника

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив департамент поліції міста.

"Підозрюваний у стрілянині в Walmart ліквідований. Судячи з усього, він помер. Заручники у безпеці", - йдеться у повідомленні.

Suspect has been shot by APD SWAT and is apparently dead. Hostages inside are safe https://t.co/gY8nVkbTml — Amarillo Police Dept (@AmarilloPD) June 14, 2016

Раніше РБК з посиланням на видання Breaking 911 повідомляв, що озброєний чоловік захопив заручників.

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У заручниках опинилася принаймні одна людина. Очевидці події розповіли, що нападник працював у гіпермаркеті і взяв у заручники свого колегу.

Про стрілянину у гіпермаркеті у місті Амарілло стало відомо раніше ввечері. З магазину евакуювали відвідувачів, поліцейські просили громадян не наближатися до будівлі. Дороги, які вели в Walmart, були перекриті.