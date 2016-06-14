Суд ЄС дозволив не платити допомогу на дітей громадян інших країн ЄС

Таке рішення виніс суд Європейського Союзу в Люксембурзі, повідомляє dw.com з посиланням на його прес-службу.

Таким чином, суд ЄС відхилив позов, який раніше Єврокомісія подала до Великої Британії, звинувативши її в порушенні законодавства ЄС з координації систем соціального забезпечення.

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Причиною для подачі позову стали скарги громадян інших держав ЄС, що проживають у цій країні, яким британська влада відмовляла у виплаті певних видів соціальних допомог через відсутність дозволів на проживання в країні.

Брюссель звинуватив Лондон, зокрема, у порушенні власних законів, а також в дискримінації громадян інших країн Євросоюзу. Суд ЄС у свою чергу визнав, що хоча відмова у виплаті дитячої допомоги і є "непрямою дискримінацією", вона виправдана необхідністю держави "захищати свій бюджет".