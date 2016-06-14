Суд ЄС дозволив не платити допомогу на дітей громадян інших країн ЄС
Країни Євросоюзу не зобов'язані платити допомогу на дітей громадян інших держав ЄС, які не мають діючого дозволу на проживання.
Таке рішення виніс суд Європейського Союзу в Люксембурзі, повідомляє dw.com з посиланням на його прес-службу.
Таким чином, суд ЄС відхилив позов, який раніше Єврокомісія подала до Великої Британії, звинувативши її в порушенні законодавства ЄС з координації систем соціального забезпечення.
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Причиною для подачі позову стали скарги громадян інших держав ЄС, що проживають у цій країні, яким британська влада відмовляла у виплаті певних видів соціальних допомог через відсутність дозволів на проживання в країні.
Брюссель звинуватив Лондон, зокрема, у порушенні власних законів, а також в дискримінації громадян інших країн Євросоюзу. Суд ЄС у свою чергу визнав, що хоча відмова у виплаті дитячої допомоги і є "непрямою дискримінацією", вона виправдана необхідністю держави "захищати свій бюджет".