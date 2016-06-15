НАТО виокремить кіберпростір в окрему сферу своєї відповідальності - Столтенберг

00:31, 15 червня 2016
Світ
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Міністри оборони країн НАТО погодили 14 червня, що альянс виокремить кіберпростір в окрему сферу своєї відповідальності. 

REUTERS

Про це за підсумками першого дня зустрічі у Брюсселі повідомив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, передає Радіо Свобода.

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«Ми погодили, що вважатимемо кіберпростір окремо сферою відповідальності. Як повітря, море чи суходіл», – зазначив Столтенберг.

За його словами, кіберзахист – це частина колективної безпеки. «Більшість криз і конфліктів нині мають і кібервимір», – додав генсекретар НАТО.

Єнс Столтенберг наголосив, що таким чином альянс матиме змогу організувати кращу систему захисту для своїх місій і операцій.

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