"Збірна мельдонію": Путіна злять публікації західних ЗМІ про допінг і можливе відсторонення РФ від Олімпіади - FT

Про це пише РБК з посиланням на Financial Times.

Публікації в західних ЗМІ на цю тему його дуже злять, пише газета.

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Відсторонення російських спортсменів від участі в літніх Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро не залишить президенту Володимиру Путіну іншого вибору, окрім як вдатися до антизахідної риторики, розповіли Financial Times «два джерела, знайомі з ходом думок глави держави».

Можливу різку реакцію Путіна на такий розвиток подій пояснив виданню російський бізнесмен, який обговорював з президентом питання, пов'язані зі спортом. «Для його правління двома ключовими темами є спорт і національна гордість. Як же він не може не розсердитися, якщо їх у нас заберуть?» - сказав співрозмовник FT.

Неназваний чиновник розповів виданню, що Путіна дуже злять публікації в західних ЗМІ про те, що російські спортсмени використовують заборонені препарати.

Офіційного коментаря Кремля у статті FT немає.

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У п'ятницю Міжнародна федерація легкої атлетики (IAAF) повинна оголосити своє рішення про допуск російських спортсменів на Олімпіаду.

У листопаді IAAF тимчасово дискваліфікувала Всеросійську федерацію легкої атлетики, що призвело до усунення російських спортсменів від участі в міжнародних змаганнях. Причиною такого рішення стала рекомендація Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), яке звинуватило російських легкоатлетів у масштабному використанні допінгу, у тому числі мельдонію, а федерацію - в приховуванні цієї практики.

Повна заборона на участь російських спортсменів в Олімпіаді може бути санкціонована Міжнародним олімпійським комітетом (МОК). Його засідання відбудеться 21 червня в Лозанні.

Глава МОК Томас Бах заявив, що збірну Росії не допустять до участі в Олімпіаді, якщо буде доведено існування «організованої та всеохоплюючої системи допінгу, яка зачіпає інші види спорту».

Російські спортсмени звернулися до Баху з відкритим листом, в якому попросили допустити до участі в Олімпіаді спортсменів, не запідозрених у застосуванні допінгу.

Нагадаємо, заборонений з 1 січня препарат мельдоний був виявлений в допінг‑пробах російських спортсменів.