Віце-прем'єр РФ визнав ефективність санкцій і порівняв кризу у Росії з періодом розпаду СРСР

Про це заявив перший віце-прем'єр РФ Ігор Шувалов, повідомляє РИА "Новости".

"Ми пережили крапку в січні-лютому і березні 2015 року, яка була жорсткіша для економіки, ніж це було напередодні розвалу Радянського союзу", - сказав Шувалов, виступаючи.

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"Найважчий період був це кінець 14-го - початок 15-го року, коли у нас зниження ціни на енергоресурси, вільний курс - як наслідок цього ми ввели вільний плаваючий рубль, і багато чого. Все склалося в один момент, і нам говорили, що буде крах", - заявив він.

Однак тепер, на думку Шувалова, гірший час пройдений.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Євросоюз продовжив пов'язані з анексією Криму санкції.