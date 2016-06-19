У Казахстані приземлився екіпаж МКС (фоторепортаж)

Екіпаж Міжнародної космічної станції МКС-46/47 приземлився 18 червня на південно-сході Казахстану, повідомляє Новое время.

"До команди міжнародної групи з тих, що прибули сьогодні на Землю, входили астронавт NASA Тімоті Копра, астронавт ЕЅА Тімоті Пік та космонавт Роскосмосу Юрій Маленченко", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що роботу на орбіті продовжила команда з трьох астронавтів у складі Олексія Овчиніна (Росія), Олега Скрипочки (Росія) та Джеффрі Вільямса (США).

Приземлення 18 червня пройшло успішно.

Тімоті Пік протягом місії робив фото, як виглядають різні ділянки нашої планети з космічної висоти і публікував у своєму Facebook.