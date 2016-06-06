Британський астронавт з борту МКС зробив знімок Сахари

На своїй сторінці у "Твіттері" він підписав фотографію так: "нічна Сахара. Можна помітити, наскільки тонка атмосфера Землі на цьому фото".

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Як повідомляв УНІАН, військовий льотчик у відставці майор Тім Пік прибув на МКС у складі міжнародного екіпажу 15 грудня 2015 року. Він став першим громадянином Великобританії, який відправився в космос під егідою Європейського космічного агентства. Разом з ним на станцію були доставлені російський космонавт Юрій Маленченко і американський астронавт Тімоті Копра.