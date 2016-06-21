Поліція Бельгії відпустила шістьох затриманих у справі про стрілянину в поїзді

Про це повідомляє Reuters з посиланням на прокуратуру країни.

«Їх відпустили, як і планувалося, після перевірки. Затриманим не було пред'явлено жодних звинувачень», — повідомив представник бельгійської прокуратури.

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Нові затримання відбулися в понеділок після рейдів по житловим будинкам на вихідних. Трьом чоловікам після цього були пред'явлені звинувачення в підготовці нападу. За даними бельгійських ЗМІ, один з цих чоловіків планував здійснити в Бельгії напад на вболівальників під час перегляду ігор Чемпіонату Європи з футболу.

У прокуратурі також зазначили, що суд видав ордер на обшуки у шести будинках в районі Брюсселя, проте під час них не було знайдено ні зброї, ні вибухових речовин.

Як повідомляв УНІАН, стрілянина в швидкісному поїзді Thalys, що прямував з Амстердама в Париж через Брюссель, сталася 21 серпня 2015 року. Нападник відкрив вогонь з автоматичної зброї, в результаті чого постраждали три людини. Пасажири змогли знешкодити чоловіка.