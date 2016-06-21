У центрі Брюсселя затримали чоловіка із фейковим "поясом смертника"
11:33, 21 червня 2016Світ
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У чоловіка, якого затримали в торговому центрі в Брюсселі, було виявлено фейковий "пояс смертника".
REUTERS
Про це повідомляє RTBF з посиланням на служби безпеки, пише Європейська правда.
Відповідно до одного з джерел, підозрюваний сам викликав поліцію.
Після проведення аналізу, було виявлено, що пояс з вибухівкою, про який стверджував чоловік, був несправжнім.
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У вівторок у центрі Брюсселя через загрозу вибуху евакуювали торговий центр City 2.
Під час операції було затримано підозрюваного, який міг мати на собі пояс з вибухівкою.
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