У центрі Брюсселя затримали чоловіка із фейковим "поясом смертника"

Про це повідомляє RTBF з посиланням на служби безпеки, пише Європейська правда.

Відповідно до одного з джерел, підозрюваний сам викликав поліцію.

Після проведення аналізу, було виявлено, що пояс з вибухівкою, про який стверджував чоловік, був несправжнім.

Читайте такожПоліція Бельгії відпустила шістьох затриманих у справі про стрілянину в поїзді

У вівторок у центрі Брюсселя через загрозу вибуху евакуювали торговий центр City 2.

Під час операції було затримано підозрюваного, який міг мати на собі пояс з вибухівкою.