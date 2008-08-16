Кількість біженців у Тбілісі досягла 60 тисяч осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Тбілісі повідомив депутат парламенту Грузії Кобо СУБІЛІАНІ.

Він звернувся до жителів Тбілісі з проханням допомогти людям, які постраждали від російської агресії.

За його словами, біженці розміщені на 500 об`єктах. Гуманітарну допомогу і харчування на 300 об`єктах забезпечив уряд Грузії, а на інших забезпечується за рахунок приватних пожертв.

«Сьогодні уряд Грузії дякує громадянам, які допомагають біженцям. Хочу також звернутися до будівельних компаній, щоб вони виділили робітників – у нас не вистачає ресурсів, аби провести необхідні роботи на всіх 500 об`єктах», - сказав К.СУБІЛІАНІ.