ЗМІ дізналися про перших поранених американських військових у Сирії

За даними The Times, в Сирії постраждали четверо солдатів спецназу, які отримали поранення на півночі країни, повідомляє РБК. Військові інструктори США були поранені шрапнеллю 9 червня, коли протитанкові знаряддя потрапили в автомобіль, який перебував поруч із ними.

Що стосується втрат в Іраку, то там було вбито троє американських військових: двоє з них були "морськими котиками" і загинули в запеклому бою.

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Пентагон також підтвердив поранення 16 осіб з числа обслуговуючого персоналу в обох країнах, однак не уточнив, де, за яких обставин і коли сталися ці інциденти.

Крім того, за даними видання, загиблий в Іраку в травні співробітник спецназу першого класу Чарльз Кітінг був посмертно нагороджений Срібною зіркою за хоробрість: Кітінг «неодноразово наражав себе на вогонь противника з автоматичної зброї, мінометів і гранатометів під час битви з більш ніж сотнею бойовиків ІДІЛ. Він вів контратаку, коли бійці ІДІЛ послали назустріч смертника в начиненому вибухівкою автомобілі».

Як відомо, США розмістили в Сирії 50 інструкторів спецназу в листопаді 2015 року. У квітні було оголошено, що ще 250 осіб прибудуть до Сирії, щоб посилити курдських і арабських бійців Сирійських демократичних сил для наступу на столицю ІДІЛ — місто Ракку.