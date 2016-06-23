Голова МЗС Угорщини розкритикував спосіб продовження санкції проти Росії

Угорська сторона вважає, що це питання слід обговорити на найвищому рівні керівництва країн ЄС, заявив він на зустрічі міжурядової угорсько-російської комісії з питань економіки, повідомляє Радіо Свобода.

Сійярто, який є співголовою комісії з угорського боку, заявив, що Угорщина ставить під сумнів сам спосіб ухвалення такого рішення і не згодна, щоб такі важливі питання вирішувалися «у вузькому колі».

Як сказав угорський міністр, треба було з’ясувати, чи сприяють санкції виконанню Мінських угод і якою мірою. Він додав, що є ініціатива, яку підтримує Угорщина, обговорити восени цього року це питання на рівні голів держав та урядів країн Євросоюзу, щоб воно, як висловився Сійярто, принаймні набуло консультаційного характеру.

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Він також назвав Росію ключовим партнером у галузі економіки, торгівлі та енергетики для Угорщини.

За 2,5 роки санкцій угорські підприємства втратили можливість експортувати товарів до Росії на суму 4,5 мільярди доларів, заявив Пейтер Сійярто. Він зазначив, що мета міжурядової комісії, з одного боку, розвивати спільний бізнес у тих сферах економіки, які не потрапили під санкції Євросоюзу, з іншого – відбудовувати прагматичну співпрацю ЄС – Росія, якщо цьому сприятимуть політичні обставини.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз продовжив економічні санкції проти Росії через її дії в Україні ще на півроку. Це рішення має бути остаточне ухвалене Радою ЄС. Поки що дата того засідання не відома, але очікується, що це відбудеться до кінця липня.