Британці підтримують збереження своєї країни у складі ЄС - опитування
Згідно з результатами онлайн-опитування, проведеного компанією YouGov, британці підтримують збереження своєї країни у складі ЄС.
Про це повідомляє Reuters.
Це останнє дослідження громадської думки вже перед оприлюдненням остаточних результатів голосування. Результати опитування опубліковані одночасно із закриттям виборчих дільниць, о 22 годині за місцевим часом (опівночі за Києвом).
За даними YouGov, за збереження Великобританії у складі ЄС виступили 52% британців, проти — лише 48%.
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«Сьогодні ми підійшли до тих же людям, з якими спілкувалися напередодні, щоб запитати їх, як вони проголосували», — заявив глава відділу політичних досліджень YouGov Джо Туаймен. Результати, за його словами, показали невелике зміщення в бік єврооптимізму.
Варто відзначити, що це опитування стало своєрідною альтернативою екзит-полами, які у Великобританії вирішили не проводити через незначний розрив між прихильниками і противниками виходу країни з ЄС.
Як повідомляв УНІАН, у Великій Британії завершилося голосування на референдумі про те, чи залишатися країні у складі Європейського союзу.