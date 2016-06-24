Великобританія зможе вижити поза ЄС - Кемерон

Про це він заявив на брифінгу за підсумками референдуму, повідомляє телеканал "112 Україна".

"Великобританія зможе вижити поза ЄС. Ми зможемо знайти правильний шлях. Оскільки ми вирішили з ЄС, нам треба шукати кращого шляху для цього. Я зроблю все необхідне для цього", - сказав він.

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Нагадаємо, Кемерон вирішив піти у відставку після референдуму про вихід Великобританії з ЄС. Він заявив, що пропрацює на своїй посаді ще 3 місяці разом з діючим складом уряду.