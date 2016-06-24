Великобританія зможе вижити поза ЄС - Кемерон
11:10, 24 червня 2016Світ
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Прем'єр-міністр Девід Кемерон заявив, що Великобританія зможе вижити поза Євросоюзу.
REUTERS
Про це він заявив на брифінгу за підсумками референдуму, повідомляє телеканал "112 Україна".
"Великобританія зможе вижити поза ЄС. Ми зможемо знайти правильний шлях. Оскільки ми вирішили з ЄС, нам треба шукати кращого шляху для цього. Я зроблю все необхідне для цього", - сказав він.
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Нагадаємо, Кемерон вирішив піти у відставку після референдуму про вихід Великобританії з ЄС. Він заявив, що пропрацює на своїй посаді ще 3 місяці разом з діючим складом уряду.
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