ЄС не буде переглядати договір про "особливий статус" Великобританії

Про це йдеться в спільній заяві президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера, голови Євроради Дональда Туска, президента Європарламенту Мартіна Шульца, а також Марка Рютте, прем'єр-міністра Нідерландів, які головують в Раді ЄС, передає DT.ua.

"Нове рішення для Об'єднаного Королівства в Європейському Союзі, яке було досягнуто під час саміту ЄС, що відбувся 18-19 лютого 2016 року, не вступить в силу і припиняє своє існування. Не буде ніяких переговорів про перегляд документа", – сказано в документі.

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У той же час, керівництво ЄС висловило надію, що вийшовши з Євросоюзу, Великобританія стане його надійним партнером, і будь-яке співробітництво між Лондоном і Брюсселем буде взаємовигідним.

19 лютого Глави держав і урядів країн-членів Європейського союзу одноголосно прийшли до компромісу з Великобританією з питання про умови її перебування у складі ЄС. Рішення про надання Сполученому Королівству спеціального статусу повинно було запобігти його вихід з Євросоюзу.