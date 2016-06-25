Атака смертників на готель у Сомалі: терористи здійснили кілька вибухів і взяли заручників, є жертви (фото)

Про це повідомляє DW.

Спочатку терорист-смертник підірвав автомобіль, начинений вибухівкою, біля воріт готелю Nasa Hablood. Після цього другий вибух стався вже в самому готелі, коли озброєні бойовики прорвалися всередину.

В результаті вибуху загинули щонайменше семеро людей, ще 10 людей отримали поранення, кількість загиблих може зрости. Також озброєні бойовики захопили заручників, кількість яких поки невідома. Свідок атаки заявив, що нападники стріляли у гостей готелю без розбору.

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"Вони стріляли в всіх, кого бачили. Я втік через чорний хід", - цитує його слова агентство AP.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт, але під підозру потрапило угруповання "Аш-Шабаб", яка пов'язана з "Аль-Каїдою".