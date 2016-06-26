Париж і Берлін мають взяти на себе відповідальність за збереження єдності ЄС - Олланд
19:23, 26 червня 2016Світ
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Після британського референдуму про вихід з Євросоюзу Париж і Берлін мають взяти на себе відповідальність за збереження єдності ЄС, заявив президент Франції Франсуа Олланд під час заходу пам'яті жертв Другої світової війни в неділю, 26 червня.
REUTERS
Олланд зазначив, що рішення про вихід Великобританії з ЄС стало для нього неприємним сюрпризом, повідомляє ZN.UA.
"Дружня країна, наш союзник, з якою у нас так багато зв'язків, вирішила вийти з нашого союзу, Європейського Союзу, який ми вважали непорушним і нерозривним", – сказав французький президент, додавши, що Франція і ФРН повинні взяти в свої руки ініціативу.
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"Якщо ми не разом, то ризикуємо бути роз'єднаними, розділеними і розсвареними. А якщо ми разом, то не тільки можемо відстояти світ, але і завоювати повагу громадян цього прекрасного союзу під назвою Європа", – резюмував Олланд.
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