Віце-канцлер ФРН: ЄС не вмовлятиме Велику Британію залишитися у спільноті

Про це він сказав в інтерв'ю газеті Handelsblatt, анонс якого був оприлюднений сьогодні, повідомляє Deutsche Welle.

"Зараз британці вирішили, що вони йдуть. Ми не будемо вести розмови про те, що ЄС ще може запропонувати жителям Великій Британії для того, щоб вони залишилися", - заявив Габріель.

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23 червня у Великій Британії пройшов референдум, на якому перемогу здобули прихильники виходу держави зі складу ЄС. За Brexit проголосували більш як 17,4 млн осіб (51,9%), проти - понад 16,1 млн осіб (48,1%).

Європарламент наполегливо закликав Лондон без зволікань розпочати переговори про процедуру виходу зі складу Євросоюзу.