Голови МЗС країн "Вишеградської четвірки" та Німеччини обговорять наслідки Brexit
00:19, 27 червня 2016Світ
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Міністри закордонних справ країн «Вишеградської четвірки (Польщі, Чехії, Словаччини і Угорщини) та ФРН завтра в Празі обговорять наслідки виходу Великої Британії зі складу ЄС.
Основною темою переговорів стане саміт Євросоюзу / фото: УНІАН
Як передає Радіо Прага, про це заявив міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек.
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Основною темою переговорів стане саміт Євросоюзу, запланований на 29 липня, на якому вже не будуть присутні представники Великої Британії.
Як відомо, 23 червня у Великій Британії пройшов референдум, на якому перемогу здобули прихильники виходу держави зі складу ЄС. За Brexit проголосували більш як 17,4 млн осіб (51,9%), проти - понад 16,1 млн осіб (48,1%).
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