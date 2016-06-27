Голови МЗС країн "Вишеградської четвірки" та Німеччини обговорять наслідки Brexit

Як передає Радіо Прага, про це заявив міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек.

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Основною темою переговорів стане саміт Євросоюзу, запланований на 29 липня, на якому вже не будуть присутні представники Великої Британії.

Як відомо, 23 червня у Великій Британії пройшов референдум, на якому перемогу здобули прихильники виходу держави зі складу ЄС. За Brexit проголосували більш як 17,4 млн осіб (51,9%), проти - понад 16,1 млн осіб (48,1%).