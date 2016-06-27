Наслідки Brexit: Німеччина і Франція запропонували трансформувати ЄС в єдину "супердержаву" - ЗМІ

Про це повідомляє польський телеканал TVP Info, у розпорядженні якого опинилася копія документа, підписаного МЗС Німеччини та Франції, інформує "Європейська правда".

За даними телеканалу, в понеділок глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр має намір надати цей 9-сторінковий документ колегам з "Вишеградської четвірки" на зустрічі в Празі.

"Якщо запропонований документ буде реалізований, то замість Європейського Союзу буде створена єдина європейська держава, яка буде залежати від найсильніших на сьогодні європейських гравців", - зазначає телеканал.

Країни-члени фактично не матимуть права на свою власну армію, власні спецслужби, окремий Кримінальний кодекс, національну валюту. Планується створити єдині силові служби, загальну податкову систему та інше.

Крім того, держави-члени фактично втрачають контроль над своїми кордонами і процедур прийому і переселення біженців на своїй территориий.

Проект також передбачає введення єдиної візової системи, ведення спільної зовнішньої політики, а також обмеження ролі НАТО на європейському континенті.

Читайте такожАдміністрація Обами не бачить загроз нацбезпеці США через Brexit

"Франція і Німеччина розділяють загальну долю і спільний набір цінностей, які призводять до ще тіснішого союзу між нашими громадянами. Тому ми будемо прагнути до політичного союзу в Європі і запросимо європейців взяти участь у цьому проекті ", - йдеться в преамбулі документа.

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Франсуа Олланд заявив, що після британського референдуму про вихід з Євросоюзу Париж і Берлін мають взяти на себе відповідальність за збереження єдності ЄС. Олланд зазначив, що рішення про вихід Великобританії з ЄС стало для нього неприємним сюрпризом.