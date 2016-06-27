Великобританія "автоматично" не отримає доступу до єдиного ринку ЄС за "швейцарською схемою" - МЗС Франції

"Безумовно, Великобританія повинна розібратися з проблемою того, хто її представлятиме... Тоді ми зможемо працювати з порядком денним", - сказав Еро.

В інтерв'ю Reuters він також сказав, що країна не може автоматично отримати доступу до єдиного ринку Європейського союзу за "швейцарською схемою" без вільного руху капіталу, робочої сили, товарів і послуг.

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"Є країни, які мають доступ до ринку без вільного руху. Це випадок зі Швейцарією. Це не відбувається автоматично. Є багато тем для обговорення... Я думаю, що спочатку нам потрібно точно з'ясувати, чого хоче Великобританія", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше екс-мер Лондона Борис Джонсон заявляв, що Велика Британія не втратить доступ до єдиного ринку ЄС.

Джонсон вважає, що після Brexit Великобританія зможе налогодити відносини з ЄС, засновані на вільній торгівлі і партнерстві, а не федеративній системі, а також матиме можливість співпрацювати із зростаючими економіками за межами ЄС.

"Вільна торгівля і доступ до єдиного ринку триватиме", - вважає він.