Кемерон подякував британцям, які підтримали членство в ЄС

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Дякую кожному, хто проголосував за те, щоб зберегти Британію сильною, безпечною і найкращою в Європі, і тисячі тих, хто працював по всій країні в кампанії за збереження членства в ЄС", – написав Кемерон.

Thank you everyone who voted to keep Britain stronger, safer & better off in Europe and thousands of @StrongerIn campaigners around the UK