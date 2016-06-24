Кемерон подякував британцям, які підтримали членство в ЄС

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Дякую кожному, хто проголосував за те, щоб зберегти Британію сильною, безпечною і найкращою в Європі, і тисячі тих, хто працював по всій країні в кампанії за збереження членства в ЄС", – написав Кемерон.

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Thank you everyone who voted to keep Britain stronger, safer & better off in Europe and thousands of @StrongerIn campaigners around the UK — David Cameron (@David_Cameron) June 23, 2016

Як повідомляв УНІАН, у Великій Британії завершилося голосування на референдумі про те, чи залишатися країною у складі Європейського союзу.

Остаточний результат буде оголошено головою Лічильної комісії на референдумі Дженні Уотсон, яка буде знаходитися в ратуші Манчестера. За її словами, вона планує зробити це оголошення "до сніданку", тобто приблизно до 7 ранку в п'ятницю 24 червня.