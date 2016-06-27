Польське посольство у Великобританії стурбоване проявами ксенофобії в країні після референдуму

Поліція повідомила про образливі листівки, які отримали поляки в Хантінгдоні в центральній Англії, а також про графіті, які були намальовані на польському культурному центрі в центральній частині Лондона в неділю, через три дні після референдуму про Brexit, передає Reuters.

Обидва інциденти розглядаються як злочини на ґрунті расової ненависті, повідомляє поліція.

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"Ми шоковані і глибоко стурбовані у зв'язку з недавніми ксенофобcькими образами, спрямованими проти польської громади та інших жителів Великобританії з числа мігрантів", - йдеться в заяві польського посольства.

"У той же час, ми хотіли б подякувати за всі слова підтримки та солідарності в бік польської громади, виражені британською громадськістю", - зазначили в посольстві.

У поліції повідомили про скарги членів місцевої польської громади після того, як образливі листівки були залишені на їх автомобілях і доставлені в їхні будинки в неділю.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Guardian, на вході в польський культурний центр на заході Лондона з'явилося расистське графіті. При цьому представники асоціації і поліція відмовляються розкривати зміст повідомлення, яке вже стерте.

Крім того, після оголошення підсумків референдуму в поштові скриньки жителів Хантінгдона графства Кембріджшир були кинуті послання расистського характеру. Листівки антипольського змісту були знайдені і біля однієї з шкіл.