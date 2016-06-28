Європарламент зібрався на позачергове засідання через Brexit: вимагали пояснень від британського уряду

Як передає власний кореспондент УНІАН, на ньому лунали вимоги пояснень від британського уряду і необхідність змінити Європу для людей.

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У пленарному засіданні ЄП, яке відбулося у вівторок в Брюсселі, взяли участь президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер, віце-президент ЄК Франс Тіммерманс, Високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, британський комісар Джонатан Хілл, який подав у відставку, та інші члени ЄК.

Відкриваючи засідання, Шульц анонсував тему дискусії: «Бажання більшості, яка проголосувала на референдумі, ми маємо поважати, тому сьогодні поговоримо про статтю 50 та її застосування».

Зазначивши, що в залі присутній лорд Хілл, президент Європарламенту назвав його відставку сигналом того, що процедура виходу Великобританії з ЄС вже розпочалася.

Від імені головуючих в ЄС Нідерландів міністр оборони Жанін Хенніс-Пласшерт у своєму виступі наголосила, що «ми поважаємо результати референдуму, разом з тим, вони викликають жаль».

«Є необхідність показати єдність у нашій реакції. В інтересах всіх нас гарантувати, що майбутні відносини з Великобританією будуть конструктивними та взаємовигідними», - зазначила вона.

Хенніс-Пласшерт наголосила, що ніхто не виграє від того, що період політичної невизначеності буде продовжений.

«В інтересах всіх мати уявлення стосовно шляху вперед. У той же час треба пам’ятати, що ми повинні справитися з ситуацією у відповідності до існуючих правил. ЄС готовий швидко розпочати переговори стосовно виходу, але тільки уряд Великобританії, і ніхто інший, може запустити статтю 50. Переговори можуть початися тільки тоді, коли буде на місці відповідне повідомлення. Якщо Великобританія дійсно вирішить вийти, Союз-27 продовжиться», - заявила глава оборонного відомства Нідерландів.

Хенніс-Пласшерт констатувала, що результати референдуму створили «для нас безпрецедентну ситуацію, і багато людей у Великобританії відчувають невпевненість щодо наслідків».

За словами представника Нідерландського президентства, «шок від референдуму повинен бути дзвінком будильника для всіх нас».

«Подобається нам чи ні, але настрої більшої частини виборців Великобританії поділяють і в інших державах-членах ЄС. Тому ми повинні робити краще та інтенсифікувати зусилля, щоб наша Європа була переконливою (для громадян). Нам необхідна єдність. Жодна країна на планеті не здатна одна протистояти існуючим на сьогодні викликам», - наголосила вона.

Президент Єврокомісії Юнкер у своєму виступі звернувся до британського парламентарія Найджела Фаража: «Для мене є сюрпризом, що ви тут присутні. Ви боролися за вихід, британці проголосували «за», чому ви тут»?

Він також висловився за прояснення ситуації з боку британського уряду, «можливо, не негайно, але ми не можемо дозволити собі довгий період невизначеності».

«Мені дуже сумно після цього голосування, і я не роблю з цього таємниці. Я не робот чи сірий бюрократ», - сказав Юнкер.

При цьому президент ЄК наголосив, що не може бути ніякого попереднього обговорення з представниками Великобританії щодо виходу країни з ЄС.

«Немає повідомлення, немає переговорів. Не буде ніяких секретних переговорів. З Великобританією починається новий період відносин, і форма цих відносин не буде залежати від секретних переговорів британських офіційних осіб, чи будь-яких офіційних осіб. Але це ми, хто буде вирішувати, що має статися, а не тільки ті, хто хоче залишити ЄС», - заявив Юнкер.

Він також підкреслив, що Європі необхідно мати «менше бюрократії, і ми будемо над цим працювати».

«Європа повинна бути більш соціальною, і ми достукаємося до людей. Європейська мрія буде продовжувати своє існування, і ми будемо над цим працювати», - запевнив президент ЄК.

Як повідомляв УНІАН, на референдумі щодо членства Великої Британії в ЄС 23 червня за вихід з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС висловились 48,1%.