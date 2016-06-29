Москва погодилася на проведення ради "Росія-НАТО"

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Ейро, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

«Росія дала свою згоду, але хотіла б, щоб зустріч відбулася вже після варшавського саміту для вивчення прийнятих там рішень», - сказав Ейро, який вийшов до журналістів після переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

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Ейро також висловив сподівання, що саміт альянсу в столиці Польщі не повинен бути конфронтаційним.

Як відомо, саміт НАТО пройде у Варшаві 8-9 липня.