Помер американський філософ, соціолог, футуролог Елвін Тоффлер

Про це повідомляє Bloomberg.

Тоффлер помер у своєму будинку пізно ввечері в понеділок, 27 червня, у віці 87 років. Інформацію про його смерть підтвердила консалтингова фірма Toffler Associates.

Елвін Тоффлер - американський філософ, соціолог і футуролог, один з авторів концепції постіндустріального суспільства.

Народився в Нью-Йорку в 1928 році. З 1965p. Тоффлер працює лектором у ряді американських університетів, таких як Корнельський університет та Нова школа соціальних досліджень, бере участь у діяльності Фонду імені Рассела Сейджа та Інституту вивчення майбутнього. В 1968—1983 pоках Тоффлер постійно запрошувався як експерт і консультант із проблем стратегічного розвитку до найбільших американських корпорацій — фонд Рокфеллера, IBM, AT&T та ін.

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Тоффлер є автором книг "Шок майбутнього" (1970), "Третя хвиля" (1980) та ін.

У своїх роботах Тоффлер констатує наявність кризових явищ в індустріальній системі, які пов'язано з тим, що індустріальний світ вступає в нову стадію історичного розвитку, стадію технотронної цивілізації, котра вже не піддається законам індустріалізму. Просування до «нового суспільства» відбувається в процесі розвитку суперіндустріальної цивілізації.