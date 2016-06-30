ЗМІ: Євросоюз завтра продовжить економічні санкції проти Росії

"Економічні санкції проти Росії будуть продовжені в п’ятницю, 1 липня. Письмові процедури для цього процесу починаються сьогодні і закінчуються в п’ятницю", – написав кореспондент радіо "Свобода" Рікард Йозвяк на своїй сторінці у "Tвіттері".

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Останнім часом у ЄС лунали заклики до поступового зняття з Росії санкцій в обмін на часткове виконання нею мінських домовленостей.

Наразі офіційна позиція керівництва Євросоюзу і країн-членів, а також керівництва США й інших країн G7, полягає в тому, що санкції щодо Росії, накладені через її агресію на сході України, будуть скасовані тільки після повного виконання Росією мінських домовленостей.

17 червня ЄС погодив продовження до середини 2017 року дію санкцій, запроваджених проти Росії за анексію Криму.