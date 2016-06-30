У Сомалі терористи помилково підірвали пасажирський мікроавтобус, загинули щонайменше 18 осіб (фото)

Як повідомляє Reuters з посиланням на дані місцевої поліції, переповнений автобус ймовірно наїхав на фугас, закладений терористами з метою нападу на вантажівку з військовослужбовцями, яка їхала за мікроавтобусом.

"Усі 18 осіб на борту мікроавтобусу загинули - вони згоріли. Вибухнула закладена біля дороги бомба з дистанційним управлінням", – розповів офіцер поліції Абідкадір Мохамед.

Читайте такожТурецькі чиновники розповіли про "сценарій" потрійного теракту в аеропорту Стамбула

При цьому поки жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за атаку, однака влада Сомалі припускає, що напад могла здійснити терористична організація "Аш-Шабаб", яка діє на території країни.

Як повідомляв УНІАН, вчора ввечері терористи-смертники атакували готель у Сомалі. Вони здійснили кілька вибухів і взяли заручників.

Пізніше поліція Сомалі повідомила про 15 загиблих і 25 поранених внаслідок атаки радикального ісламістського угруповання "Аш-Шабаб" на готель у Могадішо.