У Сомалі терористи помилково підірвали пасажирський мікроавтобус, загинули щонайменше 18 осіб (фото)
Щонайменше 18 мирних жителів загинули в результаті вибуху придорожньої бомби в місті Лафолі, що знаходиться на південному заході від столиці Сомалі.
Як повідомляє Reuters з посиланням на дані місцевої поліції, переповнений автобус ймовірно наїхав на фугас, закладений терористами з метою нападу на вантажівку з військовослужбовцями, яка їхала за мікроавтобусом.
"Усі 18 осіб на борту мікроавтобусу загинули - вони згоріли. Вибухнула закладена біля дороги бомба з дистанційним управлінням", – розповів офіцер поліції Абідкадір Мохамед.
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При цьому поки жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за атаку, однака влада Сомалі припускає, що напад могла здійснити терористична організація "Аш-Шабаб", яка діє на території країни.
Як повідомляв УНІАН, вчора ввечері терористи-смертники атакували готель у Сомалі. Вони здійснили кілька вибухів і взяли заручників.
Пізніше поліція Сомалі повідомила про 15 загиблих і 25 поранених внаслідок атаки радикального ісламістського угруповання "Аш-Шабаб" на готель у Могадішо.