Тайвань помилково запустив надзвукову ракету в бік Китаю в день 95-річчя Компартії

Інцидент стався в день, коли в КНР відзначають 95-річчя з дня заснування Комуністичної партії Китаю, повідомляє Русская служба BBC.

Ракета була запущена в бік материкової частини Китаю і, не подолавши половини Тайваньської протоки, впала у воду в районі Пескадорських островів. Ніхто в результаті інциденту не постраждав.

За словами віце-адмірала Мей Цзяшу, зараз ведеться розслідування інциденту. Пекін поки не прокоментував випадковий пуск Тайванем протикорабельної ракети. Також поки не ясно, чи постраждають відносини між Пекіном і Тайванем через інцидент в день 95-річчя Компартії Китаю.

Надзвукові протикорабельні крилаті ракети класу "поверхня-поверхня" Hsiung-feng III були прийняті на озброєння ВМС Тайваню в травні 2011 року. Вони призначені для боротьби з китайським авіаносцем "Ши Лан". Ці ракети здатні розвивати швидкість до 2,3 тисячі кілометрів на годину і вражати цілі на дальності до 80 морських миль (близько 150 кілометрів).

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З боку материка на острів націлені сотні китайських ракет.

Китай вважає Тайвань частиною своєї території, проте в останні роки між підтримує з ним зв'язки на неофіційному рівні. Посередниками в переговорах між сторонами нерідко виступають різні міжнародні організації. Пекін і Тайвань також пов'язує тісне економічне партнерство: близько 40% тайванського експорту припадає на материковий Китай.

У травні на посаду голови адміністрації Тайваню вступила лідер Демократичної прогресивної партії Цай Інвень, яка виступає за посилення незалежності Тайваню від керівництва КНР. Зараз Цай Інвень немає на острові. Повідомляється, що вона знаходиться в закордонній поїздці.