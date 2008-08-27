Москва погоджується замінити своїх миротворців в Грузії міжнародними

Росія готова вивести своїх миротворців з районів Грузії, прилеглих до Абхазії і Південної Осетії. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. "У зв`язку з визнанням незалежності Південної Осетії і Абхазії у нас немає наміру назавжди зберігати свої миротворчі сили за межами цих республік", - цитує главу російського МЗС Лента.ру.

Водночас за словами Лаврова, російська сторона вимагає, щоб грузинські території, що межують з Абхазією і Південною Осетією, були поставлені під міжнародний контроль. Останнє, як заявив міністр, необхідно для того, щоб виключити можливість "нових військових авантюр" по відношенню до цих республік.

Глава МЗС РФ додав, що Росія згодна на збільшення числа міжнародних спостерігачів в цих районах.