Буш прямує до Техасу - назустріч ураганові

Президент США Джордж Буш оголосив у неділю, що прямує до штату Техас для ознайомлення з підготовкою до удару урагану "Густав".

"Через ці події я не їду до Міннесоти на республіканський національний з`їзд. Завтра я прямую до Техасу, щоб відвідати оперативний центр з попередження надзвичайних ситуацій в Остіні, де здійснюється координація між федеральними і місцевими офіційними особами", - заявив Буш після того, як відвідав у Вашингтоні оперативний центр федерального агентства США у справах боротьби з надзвичайними ситуаціями (FEMA). Там для нього була зроблена доповідь про ситуацію в зоні очікуваного урагану, з якої нині триває масова евакуація населення.

За словами президента США, він відвідає також центр в Сан-Антоніо, де нині збирають усе необхідне для надання допомоги тим районам штатів Техас і Луїзіана, які можуть постраждати від урагану.

При цьому глава Білого дому наголосив, що не поїде до штат Луїзіана, щоб його візит "ніяк не зашкодив" підготовці, яку веде нині влада цього штату.

"Цей шторм небезпечний", заявив Буш після закінчення зустрічі з керівництвом FEMA і доповіді федеральних і місцевих структур.

2005 року ураган Катріна повністю зруйнував м. Новий Орлеан, і тоді пасивна позиція президента США зазнала вкрай гострої критики.