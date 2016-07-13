Як Девід Кемерон проводить останній робочий день на посаді прем'єра Великобританії (фото)

Депутати палати громад проводили оплесками Кемерона, який займав посаду прем'єр-міністра Великобританії з 2010 року.

Також у залі засідань Кемерон поспілкувався з Терезою Мей, яка вже готується зайняти його місце на посаді голови британського уряду з 13 липня.

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Як повідомляє ВВС, пізніше Кемерон відправиться до Букінгемського палацу, щоб подати прохання про відставку королеві Єлизаветі II.

"Йдучи, я сподіваюся, що ця країна стане сильнішою. Для мене було великою честю служити країні, яку я люблю", - сказав Кемерон в інтерв'ю Daily Telegraph.

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Зазначимо, що у своєму Facebook Кемерон виклав "прощальне" фото з головним мишоловом резиденції британських прем'єр-міністрів на Даунінг-стріт, 10 у Лондоні котом Ларрі, який залишиться на своєму посту і після відставки Кемерона.

Як повідомляв УНІАН, Девід Кемерон вирішив піти у відставку з посади голови британського уряду після оголошення результатів референдуму щодо виходу Великобританії з ЄС. Тоді після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,8% голосів.