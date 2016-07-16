Рух на мостах через Босфор повністю відновлено
12:33, 16 липня 2016Світ
1198 0
Слідом за тим, як склали зброю військові-члени угруповання Фетуллаха Гюлена, рух на мосту через протоку Босфор відновлено. Міст звільнено від танків, завершилися роботи з очищення території.
REUTERS
Бригади з прибирання Стамбульської мерії очистили міст від уламків скла, щебеню, патронів і крові, передає Анадолу.
Читайте такожУ Туреччині при спробі перевороту вбито 104 бунтівникиВ одному з танків виявлено військове спорядження і боєприпаси у великій кількості, які вивантажені співробітниками поліції.
Після завершення робіт з очищенню рух на мосту відновлено в обох напрямках.
На мосту "Фатіх Султан Мехмет", раніше перекритому військовими, також відновлено рух транспорту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter