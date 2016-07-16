Рух на мостах через Босфор повністю відновлено

Бригади з прибирання Стамбульської мерії очистили міст від уламків скла, щебеню, патронів і крові, передає Анадолу.

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Після завершення робіт з очищенню рух на мосту відновлено в обох напрямках.

На мосту "Фатіх Султан Мехмет", раніше перекритому військовими, також відновлено рух транспорту.